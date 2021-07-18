HaberlerTrabzonsporSon dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Djaniny kararı! Abdullah Avcı...
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Djaniny kararı! Abdullah Avcı...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Djaniny Semedo, Trabzospor'un en fazla teklif alan oyuncularının başında geliyor. Bu sezon da Sharjah, tecrübeli futbolcu için 5 milyon euro önerdi. Ancak Abdullah Avcı takımda kalmasını istedi. | TS haberleri
Djaniny Semedo, Trabzospor'un en fazla teklif alan oyuncularının başında geliyor. Bu sezon da Sharjah, tecrübeli futbolcu için 5 milyon euro önerdi. Ancak Abdullah Avcı takımda kalmasını istedi. Usta hoca yönetimle yaptığı görüşmede "Djaniny için 8-10 milyon euro bandında teklifler gelmezse bizimle kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.