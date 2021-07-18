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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Diabate’de geri sayım

Son dakika transfer haberleri: Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Karadeniz Fırtınası, geçen sezon Göztepe'ye kiraladığı Fousseini Diabate'yi bu yıl da göndermek istiyor. Tecrübeli hücum oyuncusuna ligin yeni ekiplerinden Giresunspor talip. Ancak Çotanaklar henüz oyuncuyla rakamsal konuda anlaşamadı. | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Diabate’de geri sayım
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Karadeniz Fırtınası, geçen sezon Göztepe'ye kiraladığı Fousseini Diabate'yi bu yıl da göndermek istiyor. Tecrübeli hücum oyuncusuna ligin yeni ekiplerinden Giresunspor talip. Ancak Çotanaklar henüz oyuncuyla rakamsal konuda anlaşamadı. Trabzonspor maaşının bir bölümünü ödemeye hazır.
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