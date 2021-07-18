Son dakika Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik takıma katılıyor

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları bugün kaldığı yerden devam edecek. Bordo-mavililer sezonu Trabzon'da açmış ardından İstanbul'a gelerek Riva'da kampa girmişti. Fırtına'nın 3. kampı da ayın 28'ine kadar Riva'da olacak. Bordo-mavili camianın gözü ise Marek Hamsik'te. Karadeniz ekibinin süper transferi de bugün İstanbul'da takım arkadaşlarına katılacak. | TS haberleri
Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları bugün kaldığı yerden devam edecek. Bordo-mavililer sezonu Trabzon'da açmış ardından İstanbul'a gelerek Riva'da kampa girmişti. Fırtına'nın 3. kampı da ayın 28'ine kadar Riva'da olacak. Bordo-mavili camianın gözü ise Marek Hamsik'te. Karadeniz ekibinin süper transferi de bugün İstanbul'da takım arkadaşlarına katılacak. Slovakya ile EURO 2020'de boy gösterdiği için izinli olan Grande'nin gelişiyle birlikte takımın taktik şeması daha da şekillenecek. Abdullah Avcı da heyecanla onu bekliyor.