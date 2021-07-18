Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarında ilk olarak Nimes'ten Birger Meling için uğraşmıştı. Ancak kulübü Nimes bir türlü bonservis pazarlıklarında esneklik göstermemişti.
Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarında ilk olarak Nimes'ten Birger Meling için uğraşmıştı. Ancak kulübü Nimes bir türlü bonservis pazarlıklarında esneklik göstermemişti.
2. deneme de olumsuz sonuçlanınca bordo-mavililer farklı oyunculara gitmişti.Ancak hiçbirinden istediği sonucu alamayınca Karadeniz Fırtınası başa döndü. Hedefte bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı'nın haftalar önce onay verdiği Birger Meling var.
OYUNCU GELMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ
Trabzonspor, iki defa Birger Meling transferini rafa kaldırdıktan sonra 3. harekatı başlattı. Karadeniz temsilcisine bu transferde oyuncunun kendisi de yardım edecek. Fransa'da küme düşen Nimes'de kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu kolaylık talep edecek.
Nimes, Meling için Fırtına'nın 2 milyon euro'luk teklifini reddetmiş bu paranın 2 katını istemişti. Birger Meling, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sol bek transfer listesinde ilk sırada bulunuyor.
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Birger Meling kariyeri boyunca 243 maça çıktı. 12 gol, 31 asistle oynadı. 43 gole direkt etkisi oldu.