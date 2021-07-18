Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, sol bek transferi için düğmeye bastı. Karadeniz temsilcisi, transferin başında istediği Norveçli futbolcu Birger Meling için bir kez daha devreye girdi. Nimes ile üçüncü defa kıran kırana pazarlıklar başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarında ilk olarak Nimes'ten Birger Meling için uğraşmıştı. Ancak kulübü Nimes bir türlü bonservis pazarlıklarında esneklik göstermemişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

2. deneme de olumsuz sonuçlanınca bordo-mavililer farklı oyunculara gitmişti.Ancak hiçbirinden istediği sonucu alamayınca Karadeniz Fırtınası başa döndü. Hedefte bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı'nın haftalar önce onay verdiği Birger Meling var.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

OYUNCU GELMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Trabzonspor, iki defa Birger Meling transferini rafa kaldırdıktan sonra 3. harekatı başlattı. Karadeniz temsilcisine bu transferde oyuncunun kendisi de yardım edecek. Fransa'da küme düşen Nimes'de kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu kolaylık talep edecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

Nimes, Meling için Fırtına'nın 2 milyon euro'luk teklifini reddetmiş bu paranın 2 katını istemişti. Birger Meling, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sol bek transfer listesinde ilk sırada bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

43

Birger Meling kariyeri boyunca 243 maça çıktı. 12 gol, 31 asistle oynadı. 43 gole direkt etkisi oldu.

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