Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Birger Meling... (TS spor haberi)

Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarında ilk olarak Nimes'ten Birger Meling için uğraşmıştı. Ancak kulübü Nimes bir türlü bonservis pazarlıklarında esneklik göstermemişti.

2. deneme de olumsuz sonuçlanınca bordo-mavililer farklı oyunculara gitmişti.Ancak hiçbirinden istediği sonucu alamayınca Karadeniz Fırtınası başa döndü. Hedefte bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı'nın haftalar önce onay verdiği Birger Meling var.



