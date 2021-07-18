Son dakika spor haberi: Marek Hamsik Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler (TS spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonzpor , üç günlük aranın ardından üçüncü etap çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30'da yapılan antrenmana birinci ve ikinci etap çalışmalarında izinli olduğu için yer alamayan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik de katıldı.