Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Marek Hamsik Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Marek Hamsik Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya bordo-mavililerin yeni transferi Marek Hamsik de katıldı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 22:33
Son dakika spor haberi: Marek Hamsik Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler (TS spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonzpor, üç günlük aranın ardından üçüncü etap çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Marek Hamsik Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30'da yapılan antrenmana birinci ve ikinci etap çalışmalarında izinli olduğu için yer alamayan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik de katıldı.

Son dakika spor haberi: Marek Hamsik Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler (TS spor haberi)

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanda futbolcular dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililer pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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