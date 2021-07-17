Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yaş sadece bir sayı

Sezon başında Trabzonspor'un transfer hamleleri bir kesim tarafından eleştirilmişti. 34'lük Gervinho, 33'lük Marek Hamsik, 31'lik Bruno Peres ve 30'luk Fore Koita transfer edildiğinde yaşları ön plana çıkarılmıştı. Abdullah Avcı ise bu dönemde oyuncuların yaşlarına değil, performanslarına bakılması gerektiğini vurgulamıştı. Ne dediği ilk maçtan kendini gösterdi. Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3'lük skorla mağlup ederken Gervinho ve Koita 1'er gol kaydetti. Bruno Peres de 1 asistle oynadı. Bordo-mavili taraftarlar "İşte nokta atışı transferler. Hepsi gelir gelmez skora direkt etki etmeye başladı" yorumları yaptı.