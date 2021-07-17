Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Abdullah Avcı'dan Sörloth kararı!

Bordo-mavili takımda sağ beke Bruno Peres, orta sahaya Marek Hamsik, kanada Gervinho, forvete de Fode Koita transfer edilmişti. Takımda Djaniny Semedo, Fode Koita gibi golcüler var ancak bordo-mavililerin kalbi transfer döneminin başından beri Alexander Sörloth için çarpıyor. Norveçli futbolcu, RB Leipzig'in sezon öncesi antrenmanlarında etkili olsa da Alman temsilcisinin teknik direktörü Jesse Marsch onu as kadrosunda düşünmüyor. Yedekte beklemesindense 1 sezon kiralık oynamasına sıcak bakılıyor.