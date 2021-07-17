Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Abdullah Avcı'dan Sörloth kararı!

Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı, menajerler ve taraftar dört koldan Alexander Sörloth için uğraşıyor. Fırtına'da herkes eski gol kralına yeniden bordomavili formayı giydirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim bu konuda bayağı umutlu. Abdullah Avcı bu sezon tecrübeli yıldızlarla donatılan kadroya 25 yaşındaki golcüyü de bekliyor. Deneyimli hoca böylece kusursuz bir 11'e ve güçlü bir kulübeye sahip olacak. Bordo-mavili ekip sabırla Sörloth'un gelişini bekilyor.