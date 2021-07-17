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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Abdullah Avcı'dan Sörloth kararı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da, transfer çalışmaları da sürüyor. Trabzonspor eski gol kralı için sabırlı davranıyor. Kritik bölgelere transferleri gerçekleştiren Fırtına, golcü olarak Koita’yı almıştı. Ancak ana hedef Alexander Sörloth... Karadeniz devi de ısrarla onu bekliyor. (Son dakika TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth bu beklemeye değer!

Bordo-mavili takımda sağ beke Bruno Peres, orta sahaya Marek Hamsik, kanada Gervinho, forvete de Fode Koita transfer edilmişti. Takımda Djaniny Semedo, Fode Koita gibi golcüler var ancak bordo-mavililerin kalbi transfer döneminin başından beri Alexander Sörloth için çarpıyor. Norveçli futbolcu, RB Leipzig'in sezon öncesi antrenmanlarında etkili olsa da Alman temsilcisinin teknik direktörü Jesse Marsch onu as kadrosunda düşünmüyor. Yedekte beklemesindense 1 sezon kiralık oynamasına sıcak bakılıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth bu beklemeye değer!

Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı, menajerler ve taraftar dört koldan Alexander Sörloth için uğraşıyor. Fırtına'da herkes eski gol kralına yeniden bordomavili formayı giydirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim bu konuda bayağı umutlu. Abdullah Avcı bu sezon tecrübeli yıldızlarla donatılan kadroya 25 yaşındaki golcüyü de bekliyor. Deneyimli hoca böylece kusursuz bir 11'e ve güçlü bir kulübeye sahip olacak. Bordo-mavili ekip sabırla Sörloth'un gelişini bekilyor.

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