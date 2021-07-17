Haberler Trabzonspor Değerleri artıyor

Değerleri artıyor

Bordo-mavili formayı giyen oyuncunun piyasa değeri yükseliyor. Alexander Sörloth, Edgar İe, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo gibi isimlerin Trabzonspor öncesi ve sonrası değerleri değişti. Karadeniz ekibinde oynadıktan sonra piyasa değerlerini katladılar. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu “Herkes acaba bu sezon Trabzonspor’da kim parlayacak diyor” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Değerleri artıyor
Bordo-mavili formayı giyen oyuncunun piyasa değeri yükseliyor. Alexander Sörloth, Edgar İe, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo gibi isimlerin Trabzonspor öncesi ve sonrası değerleri değişti. Karadeniz ekibinde oynadıktan sonra piyasa değerlerini katladılar. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu "Herkes acaba bu sezon Trabzonspor'da kim parlayacak diyor" ifadelerini kullandı.
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