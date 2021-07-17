Değerleri artıyor

Bordo-mavili formayı giyen oyuncunun piyasa değeri yükseliyor. Alexander Sörloth, Edgar İe, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo gibi isimlerin Trabzonspor öncesi ve sonrası değerleri değişti. Karadeniz ekibinde oynadıktan sonra piyasa değerlerini katladılar. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu “Herkes acaba bu sezon Trabzonspor’da kim parlayacak diyor” ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili formayı giyen oyuncunun piyasa değeri yükseliyor. Alexander Sörloth, Edgar İe, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo gibi isimlerin Trabzonspor öncesi ve sonrası değerleri değişti. Karadeniz ekibinde oynadıktan sonra piyasa değerlerini katladılar. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu "Herkes acaba bu sezon Trabzonspor'da kim parlayacak diyor" ifadelerini kullandı.