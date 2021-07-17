Avcı’dan yakın ilgi

U19 takımının şampiyon olmasıyla birlikte alt yapıya ilgi daha da arttı. Geldiği günden beri teknik direktör Abdullah Avcı’nın da bir gözü burada. Her konuşmasında bordo-mavili ekibin alt yapısını öven tecrübeli çalıştırıcı “50-55 maçlık bir planlama yaptık. Burada genç oyunculara da şans gelecektir” ifadelerini kullandı.
U19 takımının şampiyon olmasıyla birlikte alt yapıya ilgi daha da arttı. Geldiği günden beri teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir gözü burada. Her konuşmasında bordo-mavili ekibin alt yapısını öven tecrübeli çalıştırıcı "50-55 maçlık bir planlama yaptık. Burada genç oyunculara da şans gelecektir" ifadelerini kullandı.