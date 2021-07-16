Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz sol bek harekatı! Kıran kırana pazarlık

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz sol bek harekatı! Kıran kırana pazarlık

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, sol bek arayışlarına devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Junior'da forma giyen Gabriel Fuentes'i gündemine aldığı öne sürüldü. Haziran ayında İstanbul'da tatil yaptığı da ortaya çıkan Kolombiyalı futbolcu için son derece ciddi olan Trabzonspor'un, oyuncunun kulübü Junior'a da teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz sol bek harekatı! Kıran kırana pazarlık

Sol bek konusunda bir türlü sonuca ulaşamayan; Dalbert, Alioski ve Meling için bastıran Trabzonspor 'un Gabriel Fuentes için de çalışma başlattığı öne sürüldü. Takvim'in, Kolombiya basınından derlediği habere göre, Junior'da görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli civarındaki gözden çıkardı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz sol bek harekatı! Kıran kırana pazarlık

KULÜBÜ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ancak Kolombiya temsilcisinin bu rakamlara kesinlikle oyuncusunu bırakmak istemediği belirtildi. Trabzonspor ile Juniors kulübü yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği, pazarlıkların kıyasıya sürdügü de gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz sol bek harekatı! Kıran kırana pazarlık

FUENTES ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

24 yaşında ve 1.80 boyunda olan futbolcunun, iyi bir sezon geçirdiği Kolombiya Milli Takıma'na çağrılmasının söz konusu olduğu da ifade ediliyor. Bordo mavili kurmaylar en kısa sürede sol bek meselesini çözmeyi planlıyor. Gabriel Fuentes haziran ayında tatil için İstanbul'a gelmiş ve adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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