Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz sol bek harekatı! Kıran kırana pazarlık

Sol bek konusunda bir türlü sonuca ulaşamayan; Dalbert, Alioski ve Meling için bastıran Trabzonspor 'un Gabriel Fuentes için de çalışma başlattığı öne sürüldü. Takvim'in, Kolombiya basınından derlediği habere göre, Junior'da görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli civarındaki gözden çıkardı.

KULÜBÜ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR Ancak Kolombiya temsilcisinin bu rakamlara kesinlikle oyuncusunu bırakmak istemediği belirtildi. Trabzonspor ile Juniors kulübü yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği, pazarlıkların kıyasıya sürdügü de gelen haberler arasında.