Son dakika transfer haberleri: Almanlar duyurdu! Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

Trabzonspor'a eski yıldızından iyi haber... Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'u 2021-2022 öncesi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyordu. Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Norveçli golcü için dün Kicker'da önemli bir iddia vardı.