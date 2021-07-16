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Son dakika transfer haberleri: Almanlar duyurdu! Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’un tekrar kadrosuna katmayı planladığı Alexander Sörloth'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, Norveçli golcünün Leipzig'deki geleceği hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte bordo-mavili taraftarları heyecanlandıran o gelişme... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Almanlar duyurdu! Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

Trabzonspor'a eski yıldızından iyi haber... Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'u 2021-2022 öncesi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyordu. Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Norveçli golcü için dün Kicker'da önemli bir iddia vardı.

Son dakika transfer haberleri: Almanlar duyurdu! Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

Alman gazetesinde yer alan haberde; 25 yaşındaki futbolcunun yeni sezon kadroda düşünülmediği yazıldı. Sörloth'u kiralama kararı alan Liepzig'in bu durumu Norveçli'nin menajerine ilettiği de ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Almanlar duyurdu! Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

AN MESELESİ...
Alman basınında çıkan haberlerde hücumda birçok alternatifi bulunan Leipzig'de; Sörloth'un forma şansı olmadığı net ifadelerle belirtildi. Alman ekibine satışı sırasında sözleşmesine, "Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesi bulunan Sörloth'un tekrar bordo-mavili formayı giymesi an meselesi... Önceliğini golcü transferine veren yönetim, Norveçli için tüm şartları zorluyor.

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