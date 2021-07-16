Son dakika transfer haberleri: Almanlar duyurdu! Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

Trabzonspor'a eski yıldızından iyi haber... Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'u 2021-2022 öncesi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyordu. Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Norveçli golcü için dün Kicker'da önemli bir iddia vardı.
Alman gazetesinde yer alan haberde; 25 yaşındaki futbolcunun yeni sezon kadroda düşünülmediği yazıldı. Sörloth'u kiralama kararı alan Liepzig'in bu durumu Norveçli'nin menajerine ilettiği de ileri sürüldü.
AN MESELESİ...
Alman basınında çıkan haberlerde hücumda birçok alternatifi bulunan Leipzig'de; Sörloth'un forma şansı olmadığı net ifadelerle belirtildi. Alman ekibine satışı sırasında sözleşmesine, "Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesi bulunan Sörloth'un tekrar bordo-mavili formayı giymesi an meselesi... Önceliğini golcü transferine veren yönetim, Norveçli için tüm şartları zorluyor.