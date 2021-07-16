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Dorukhan gerçeği!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu soruya yanıtı net oldu: "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık ama şu an öyle bir şey yok."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Dorukhan gerçeği!
Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu soruya yanıtı net oldu: "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık ama şu an öyle bir şey yok."
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