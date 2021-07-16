Dorukhan gerçeği!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu soruya yanıtı net oldu: "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık ama şu an öyle bir şey yok."
Beşiktaşile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu soruya yanıtı net oldu: "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık ama şu an öyle bir şey yok."