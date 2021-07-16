Başkan’dan 15 Temmuz mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir mesaj yayımladı. İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'dâhilî ve haricî bedhahlar' her defasında yenilmiş, milletimiz bu bedhahlara fırsat vermemiştir. O kara gecede destan yazılmış, Türkiyemiz aydınlık bir sabaha uyanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya gelip, vatan hainlerine dur dediğimiz o geceyi hep hatırlayacağız."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir mesaj yayımladı. İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'dâhilî ve haricî bedhahlar' her defasında yenilmiş, milletimiz bu bedhahlara fırsat vermemiştir. O kara gecede destan yazılmış, Türkiyemiz aydınlık bir sabaha uyanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya gelip, vatan hainlerine dur dediğimiz o geceyi hep hatırlayacağız."