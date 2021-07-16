Başarının sırrı ekip çalışması

U19 Trabzonspor'u şampiyon yapan teknik direktör Hasan Üçüncü, başarı hikayesini anlattı. Ekip çalışmasıyla zafere uzandıklarını belirten genç hoca, "Bu başarının benim değil altyapının başarısı olarak anılması lazım. Ekip çalışmasının meyvelerini topladık" dedi.
U19Trabzonspor'u şampiyon yapan teknik direktör Hasan Üçüncü, başarı hikayesini anlattı. Ekip çalışmasıyla zafere uzandıklarını belirten genç hoca, "Bu başarının benim değil altyapının başarısı olarak anılması lazım. Ekip çalışmasının meyvelerini topladık" dedi.