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Başarının sırrı ekip çalışması

U19 Trabzonspor'u şampiyon yapan teknik direktör Hasan Üçüncü, başarı hikayesini anlattı. Ekip çalışmasıyla zafere uzandıklarını belirten genç hoca, "Bu başarının benim değil altyapının başarısı olarak anılması lazım. Ekip çalışmasının meyvelerini topladık" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Başarının sırrı ekip çalışması
U19 Trabzonspor'u şampiyon yapan teknik direktör Hasan Üçüncü, başarı hikayesini anlattı. Ekip çalışmasıyla zafere uzandıklarını belirten genç hoca, "Bu başarının benim değil altyapının başarısı olarak anılması lazım. Ekip çalışmasının meyvelerini topladık" dedi.
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