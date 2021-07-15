Gol şov başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk maçını Ümraniyespor'a karşı oynadı. Bordo-mavililerde ilk devrede gençler forma giydi. İstanbul temsilcisi mücadelenin ilk devresinde çok daha etkiliydi. Karadeniz ekibi ise Yusuf Sarı'nın kullandığı sağ kanattan tehlike oluşturmaya çalıştı. İlk devredeki tek net pozisyonu Ümraniyespor yakaladı. 34'te Kehinde'nin vuruşunu Taha Tepe kurtardı

AKIL DOLU GOLLER

İkinci yarıda takımlar 11'lerini değiştirdi. 51'de Ümraniye, Del Valle'nin jeneriklik golüyle 1-0 öne geçti. 54'te Peres nefis kesti, Koita gol attı: 1-1. 60'ta Bakasetas'ın kornerinde Berat, Trabzonspor'u üstünlüğe taşıdı: 2-1. 74 ve 79. dakikalarda Fuat'ın golleriyle Ümraniye 3-2'yi buldu. Bakasetas 3-3 yaptı. 85'te Gervinho 4-3'e getirdi. Vitor Hugo 90'daki golüyle skoru belirledi: 5-3.

NASIL OYNADILAR?

GERVINHO

İlk maçtan kalitesini gösterdi. Hep doğru yere koştu. Futbol zekasıyla farkını gösterdi. Çizgi üzerinde jeneriklik bir çalım attı. Akıl dolu bir gol attı. Onu izlemek büyük keyif.

KOITA

Usta bir golcü olduğunu ilk maçtan kanıtladı. İkinci devrede oyuna girdi. Bruno Peres'in ortasında çok doğru pozisyon aldı. Bomboş durumda kafayı vurarak golünü attı. İdmanlardaki formunu maça taşıdı.

B.PERES

Nokta atışı bir transfer olduğunu gösterdi. Fırtına'nın yeni sağ beki müthiş kalibresiyle ilk asistini yaptı, olumlu sinyaller yolladı. Hücumda da savunmada da iyiydi.

TRONDSEN

Norveçli futbolcu geçen sezonu sakat geçirmişti. Abdullah Avcı onu sol bekte görevlendirdi. Tipik bir Kuzeyli gibi disiplinli oynadı. Savunmada alan vermedi. Hücuma ise fazla katkı yapmadı.

AVCI: GELİŞİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonunda yaptığı açıklamada hazırlıkların iyi gittiğini söyledi. Usta hoca "Her geçen gün gelişiyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız çabuk uyum sağladılar. Bu maçlar önemli. Neler çalıştığımızı test ediyoruz" ifadelerini kullandı.