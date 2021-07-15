Bu gurur Fırtına'nın

Futbolcu fabrikası gibi çalışan Trabzonspor'un alt yapısı başarıdan başarıya koşuyor. Bordo-mavililer önceki gün oynanan U-19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Kupayı kazanarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkını da kazanan Karadeniz devinde yüzler gülüyor. Bordomavilileri şampiyonluğa taşıyan teknik adam Hasan Üçüncü ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Sezon boyunca yaptığı kurtarışlarla zaferin mimarlarından olan kaleci Kağan Moradaoğlu da en iyi kaleci unvanına layık görüldü.

İŞTE ALT YAPI GERÇEĞİ

Trabzonspor, son yıllarda alt yapısından birçok önemli yıldız çıkarttı. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır gibi süper isimlere yenileri eklenecek gibi duruyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da önceki gün oynanan karşılaşma sonrası "Bize alt yapı gerçeğini bir kez daha gösterdiniz. Hepinize helal olsun" dedi. Ağaoğlu, alt yapı için daha fazla yatırım yapacaklarının da sözünü verdi.

ABDULLAH AVCI'DAN TEBRİK

Fırtına'nın Cimbom'u mağlup etmesi 7'den 70'e camiayı çok sevindirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı da büyük zafer sonrası U-19 Takımı teknik direktörü Hasan Üçüncü ve alt yapı koordinatörü Hamit Cihan'ı arayarak tebrik etti.

ÜÇÜNCÜ: SIRA A TAKIM'A GELDİ

Bordo-mavili gençleri şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Hasan Üçüncü çok mutlu... Başarılı çalıştırıcı "Galatasaray gibi yetenekli ve organize bir ekip karşısında dersimize iyi çalışmıştık ve şampiyon olduk. Şimdi sıra A Takım'ın şampiyonluğuna geldi" ifadelerini kullandı.

YENİ FORMALAR UĞURLU GELDİ

Karadeniz temsilcisinin, Galatasaray ile U-19 finaline geçen sezonki beyaz formalarla çıkması bekleniyordu. Ancak bordo- mavili yönetimin aldığı kararla Trabzonspor karşılaşmaya yeni sezonda giyilecek çubuklu formayla çıktı. Alınan galibiyet sonrası "Forma uğurlu geldi" yorumları yapıldı.

ZAFERE TAM PRİM

Başkan Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk sonrası çok mutluydu. Karadeniz ekibinin başkanı, mücadele sonunda soyunma odasına inerek teknik heyet ve oyuncuları kutladı, bir de müjde verdi, "Buraya gelene kadar önemli rakipleri bir bir elediniz. Sonunda kupayı da kazandınız. Bu nedenle size A Takım için belirlenen deplasman priminin aynısını vereceğiz" dedi. Bu sözler soyunma odasında alkışlarla karşılık buldu. Geçen sezon 40'ar bin TL prim dağıtılıyordu.

KAMPA GELECEKLER

Trabzonspor'un şampiyon gençlerinden bazıları kısa süre tatil yapabilecek. Ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle A Takım kampına katılacaklar. Hakan Yeşil, Kağan Moradaoğlu, Ahmet Can Kaplan, Süleyman Cebeci ve Veysel Sönmezsoy kısa bir dinlenmeden sonra Riva Tesisleri'ndeki kampa katılacaklar.