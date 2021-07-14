Yıkılmayan savaşçı Koita

Bordo-mavili takımın antrenmanlarında en çok ikili mücadeleye giren ve hücum oyuncusu olmasına rağmen sertlikten kaçınmayan Koita, zaman zaman bu hırsının bedelini aldığı tekme darbeleriyle ödüyor. Son yapılan idmanda tam üç kez yerde kalan ancak üçünde de ayağa kalkarak mücadelesine devam eden Koita, teknik ekibin de takdirini kazanmayı başardı. İmza töreninde, "Bana duyulan güvenin karşılığını mücadelemle vereceğim" ifadelerini kullanan 30 yaşındaki forvet, önemli bir rekabetin yaşandığı hücum hattında ön plana çıkmaya çalışıyor.