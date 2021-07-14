Yardımlaşma ve pas

Bordo-mavili takımın hocası Abdullah Avcı sezon öncesi planını oyuncularına yavaş yavaş aktarmaya başladı. Usta hoca antrenmanlarda çalışmayı sık sık durdurarak özellikle yardımlaşma ve takımdaşlık vurgusu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca futbolcuları birebir uyararak da oyun planını adeta ezberletiyor. Avcı yaptığı konuşmada "Takım arkadaşlarınız zorda olduğunda hemen yanında olun. Hata yapmaktan korkmayın. Oyunu kenarlara açmak, yardımlaşmak ve pas bizim temel prensibimiz olacak. Mücadele edeceğiz, düşeceğiz ama kalkıp yine mücadele edeceğiz" uyarılarında bulundu.

Avcı öğrencilerine cesaret aşıladı: Hata yapmaktan korkmayın. Yardımlaşın ve paslaşın. Bunlar temel prensiplerimiz olacak.



AVCI 5 MAÇ TALEP ETTİ



Trabzonspor, hazırlıklar kapsamında 4 özel maç yapacak. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı idmanda çalıştıklarını maçta görmek için daha fazla hazırlık karşılaşması istiyor. En azından 1 maç daha fazla oynanmasını talep ediyor. Yönetim de esktradan 1 rakip daha arıyor.



SAVUNMADA KAPAN HÜCUMU GENİŞLET



Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni sezon planlamasında savunmayı daha sıkı tutmayı, hücumda ise oyunu kenarlara yayarak rakip defansı açmayı hesaplıyor. İdmanlarda da pekiştirmeli antrenmanlar yaptırıyor.



ULTRA LÜKS TESİSLER



Trabzonspor pandemi döneminde kampını yurt dışında yapmak yerine TFF'nin Riva Tesisleri'ne taşımıştı. Karadeniz ekibinde hem teknik heyet hem de oyuncular bu karardan dolayı çok memnun. Futbolcular ultra lüks bir otelde veya kamp merkezindeki olanakların tamamına Riva'da sahipler.