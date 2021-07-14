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Trabzonspor - Ümraniyespor: 5-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, 8 gollü düelloyu 5-3 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:56 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:15
Trabzonspor - Ümraniyespor: 5-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı.

Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, 8 gollü düelloyu 5-3 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Koita, 61. dakikada Berat Özdemir, 82. dakikada Bakasetas, 84. dakikada Gervinho ve 90. dakikada Vitor Hugo kaydetti.

Ümraniyespor'un gollerini ise 51. dakikada Yonathan Del Valle ve 74 ile 79. dakikalarda Fuat Bavuk attı.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

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