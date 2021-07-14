Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katıyor!

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta sahanın, menajerler aracılığıyla Fırtına'ya önerildiği iddia edildi. Kendisine henüz kulüp bulamayan milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile tekrar çıkış yakalayabileceğini düşündüğü belirtildi.