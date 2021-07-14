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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katıyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu da Trabzonspor'a haber gönderdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:27
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katıyor!

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta sahanın, menajerler aracılığıyla Fırtına'ya önerildiği iddia edildi. Kendisine henüz kulüp bulamayan milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile tekrar çıkış yakalayabileceğini düşündüğü belirtildi.

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