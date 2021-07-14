Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da sol bek konusunda her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da İsmail Köybaşı'dan Dalbert'e kadar geniş bir yelpazede oyuncu aranıyordu.
Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da sol bek konusunda her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da İsmail Köybaşı'dan Dalbert'e kadar geniş bir yelpazede oyuncu aranıyordu.
Son günlerde İtalya basını, Dalbert'in Karadeniz ekibiyle imzaya yakın olduğunu yazıyordu ancak 27 yaşındaki futbolcunun son anda çark ettiği kaydedildi. Cagliari'den teklif alınca Dalbert, İtalya'da kalmak istediğini belirtti.
EN İYİ TEKLİFİ VERDİ
Leeds United'tan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen Ezgjan Alioski transferinde Trabzonspor'un elini güçlendiren durum en iyi teklifi vermiş olması. Makedon sol beke Roma'dan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den WBA'ya kadar birçok takım teklif götürdü.
Trabzonspor bonuslarla birlikte 2.1 milyon euro ile bu öneriler arasında başı çekiyor. Karadeniz temsilcisi Dalbert transferinin zora girmesiyle beraber Ezgjan Alioski'ye olan ilgisini daha da artırdı.