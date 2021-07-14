Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da sol bek konusunda her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da İsmail Köybaşı'dan Dalbert'e kadar geniş bir yelpazede oyuncu aranıyordu.

Son günlerde İtalya basını, Dalbert'in Karadeniz ekibiyle imzaya yakın olduğunu yazıyordu ancak 27 yaşındaki futbolcunun son anda çark ettiği kaydedildi. Cagliari'den teklif alınca Dalbert, İtalya'da kalmak istediğini belirtti.



