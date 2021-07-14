Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililer, sol bek pozisyonu için Dalbert’in İtalya’da kalmak istemesi üzerine rota yeniden 29 yaşındaki futbolcu  Ezgjan Alioski'ye kırıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da sol bek konusunda her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da İsmail Köybaşı'dan Dalbert'e kadar geniş bir yelpazede oyuncu aranıyordu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

Son günlerde İtalya basını, Dalbert'in Karadeniz ekibiyle imzaya yakın olduğunu yazıyordu ancak 27 yaşındaki futbolcunun son anda çark ettiği kaydedildi. Cagliari'den teklif alınca Dalbert, İtalya'da kalmak istediğini belirtti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

EN İYİ TEKLİFİ VERDİ

Leeds United'tan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen Ezgjan Alioski transferinde Trabzonspor'un elini güçlendiren durum en iyi teklifi vermiş olması. Makedon sol beke Roma'dan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den WBA'ya kadar birçok takım teklif götürdü.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İlle de Ezgjan Alioski... (TS spor haberi)

Trabzonspor bonuslarla birlikte 2.1 milyon euro ile bu öneriler arasında başı çekiyor. Karadeniz temsilcisi Dalbert transferinin zora girmesiyle beraber Ezgjan Alioski'ye olan ilgisini daha da artırdı.

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