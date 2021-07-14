İlk rakip Ümraniye

Bordo-mavili takım yeni sezon öncesi ilk sınavına bugün çıkıyor. Karadeniz temsilcisi, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak. TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki mücadele 18.00'de başlayacak. Gözler Trabzonspor'un yeni transferleri ve genç yeteneklerinde olacak.

NAKLEN A SPOR'DA



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren, yaptığı süper transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynayacağı ilk hazırlık maçı A SPOR ekranlarında olacak. Bordo-mavili taraftarlar ve tüm futbolseverler Gervinho, Koita, Bruno Peres gibi ünlü yıldızları ilk defa A SPOR ekranlarında izleme şansını bulacaklar. Pandemi koşulları sebebiyle maça taraftar alınmayacak.