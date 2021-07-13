Trabzonspor'da Dalbert transferi için engel kalmadı! İtalyanlara göre...

Bordo-mavililer, İnter'in sol beki Dalbert transferinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin peşinde olduğu Brezilyalı futbolcuyla CSKA Moskova ve Olympiakos da ilgileniyordu. Özellikle Ruslar, Fırtına için ciddi rakipti. Ancak Rus basınında çıkan haberlere göre kadrosunda en fazla 8 yabancı bulundurma serbestliği olan CSKA, 10 kişilik kontenjanında yer açamadı. Bu sebeple Dalbert transferini askıya aldı. Trabzonspor'un transferdeki bir diğer rakibi de Olympiakos. Yunan ekibi de Fırtına kadar güçlü bir teklif sunamadı.