Trabzonspor kaardinasyon ve şut çalıştı

Trabzonspor, 13 Temmuz Salı günü gerçekleştirdiği antrenamanı tamamladı.

Bordo mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"Süper Lig 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarımız devam ediyor.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 10.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncularımız ısınma koşusunun ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanımız şut çalışmasıyla tamamlandı.

Takımımız yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 18.00'de Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek."