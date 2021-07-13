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Son dakika TS haberleri | Trabzonspor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, sahaya çıkıyor. Bordo mavililer ilk hazırlık maçında 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 12:25
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, sahaya çıkıyor. Bordo mavililer ilk hazırlık maçında 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fırtına, sosyal medya hesabından hazırlık maçını şu sözlerle duyurdu;

"Takımımız Süper Lig 2021 – 2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayacak. 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır."

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