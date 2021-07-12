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Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Marek Hamsik sözleri: Yanından ayrılmayacağım!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin genç yıldızı Berat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berat, yaptığı konuşmada yeni transfer Marek Hamsik için övgü dolu sözler sarf ederken, "Hamsik'in yanından ayrılmam, umarım bana çok şey katabilir. Altyapıda çok videosunu izledim. Onun arkasında, yanında oynamak bana çok şey katacaktır." dedi. İşte açıklamanın tamamı... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:44
Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Marek Hamsik sözleri: Yanından ayrılmayacağım!

Trabzonspor'da Berat Özdemir, yeni sezon öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni transfer Marek Hamsik'e hayran olduğunu belirten Berat Özdemir, "Hamsik'in yanından ayrılmam, umarım bana çok şey katabilir. Altyapıda çok videosunu izledim. Onun arkasında, yanında oynamak bana çok şey katacaktır." diye konuştu.

Taraftarları özlediğini belirten genç oyuncu, "Trabzonspor taraftarının karşısına çıktığımda ayaklarım titremişti." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR VARSA KUPA VARDIR"
Hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Berat, "Abdullah hoca ilk geldiğinde de söylemişti, şu anda da söylüyor. Bizim bir hedefimiz var, umarım sezon sonunda o hedefi gerçekleştiririz. Şu andaki kadroyla şampiyonluk dışındaki bir sonuç başarı görülmez. Biz de çalışmalarımızı ona göre değerlendiriyoruz. Bir cümlede Trabzonspor varsa hedef vardır, kupa vardır." dedi.

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