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Trabzonspor Verona'dan Mert Çetin'i istedi! Mali şartlar görüşülüyor

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, şu anda İtalya ekibi Verona'da forma giyen Mert Çetin'in transferiyle yakından ilgileniyor. Trabzonsporlu yetkililer Verona'dan Mert Çetin'i isterken, İtalyan temsilcisinin genç futbolcuya fazla forma şansı vermemesinden dolayı, transferin olumlu sonuçlanabileceği belirtiliyor. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor Verona'dan Mert Çetin'i istedi! Mali şartlar görüşülüyor

Dört transferi bitirip (Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita) kampa yetiştirerek rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, 5. isim için de harekete geçti. Edgar ve Vitor Hugo'yu yedekleyecek bir stoper arayan bordo-mavililer, Mert Çetin'i gündemine aldı. 2 sezon önce Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, tecrübe kazanması için bir başka İtalyan ekibi Verona'ya iki yıl kiralanmıştı.

VERONA'DAN İZİN BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Mert'i Roma ekibinden istedi. Verona'nın da fazla forma şansı vermediği oyuncunun ayrılmasına sıcak bakması halinde transferin gerçekleşebileceği bildirilirken, mali şartlar üzerine görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Verona'da geçen sezon 7 kez oynayabilen Mert, Roma da ise 6 kez forma giydi. Roma'nın 2019'da Gençlerbirliği'nden 3 milyon Euro'ya aldığı Mert Çetin'i Verona, satın alma opsiyonuyla 2022'ye dek kiralamıştı.

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