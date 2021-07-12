Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da İsmail Köybaşı sesleri

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Marek Hamsik, Fode Koita, Bruno Peres ve Gervinho gibi önemli oyuncuları renklerine bağlayan bordo-mavililier, sol bek takviyesi için yoğun mesai harcıyor.

Uzun süredir sol bek arayan Trabzonspor'da son olarak gündeme İsmail Köybaşı geldi. Bordo-mavililer bir taraftan Dalbert ve Alioski'yi transfer etmek için pazarlıklarını sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime bonservisi elinde olan İsmail'i tavsiye ettiği öğrenildi. Milli oyuncunun transfer için kendisini arayan kulüplere "Trabzonspor'dan haber bekliyorum" dediği ifade edildi.