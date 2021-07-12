Son dakika Trabzonspor haberleri | Gladbach’tan Abdülkadir Ömür’e kanca

Yaşadığı sakatlıklar sonrası düşüş yaşasa da Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür potansiyeli ve yeteneğiyle hala Avrupa takımlarının gözdesi konumunda. Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro’yu aşan teklifler alan 22 yaşındaki oyuncuya Almanların köklü ekibi M’Gladbach kanca attı. Trabzonspor, Ömür için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. İşte detaylar... (Son dakika TS haberleri )
Yaşadığı sakatlıklar sonrası düşüş yaşasa da Abdülkadir Ömür potansiyeli ve yeteneğiyle hala Avrupa takımlarının gözdesi. Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro'yu aşan teklifler alan 22 yaşındaki oyuncuya Almanların köklü ekibi M'Gladbach kanca attı. Bordo-mavililerden fiyat istediler. Trabzonspor yönetimi "15 milyon euro" yanıtını verdi. Gladbach'ın cevabı bekleniyor. Rakamlar yakın olursa pazarlık masasına oturulacak.