Son dakika Trabzonspor haberleri | Ekuban’da vergi krizi

Ganalı yıldız kampın ilk haftası geçmesine rağmen hala gelmedi. Trabzonspor resmi sitesinden 'izinli' olduğunu duyurdu ancak Caleb Ekuban'a verilen süre doldu. Ekuban 10 gün önce vergi sorunları olduğunu belirterek kampa katılamadığını belirtmişti. Yıldız isim "Ya vergilerimi ödeyin ya da beni satın" dedi. Yönetim ise hiçbir şekilde oyuncunun vergi işlemlerine karışmayacağını bildirdi.

SAINT-ETIENNE BASTIRIYOR

Caleb Ekuban'a Fransa'dan ciddi teklif var. SaintEtienne bir süredir Ganalı futbolcuyla ilgileniyor. Ancak iki kulüp arasında henüz transfer pazarlıklarında bir aşama kaydedilemedi. Fransız ekibinin önerdiği rakam, bordo-mavililerin talep ettiği 6 milyon euro'ya yaklaşmıyor.