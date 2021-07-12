Orhan Ak’a teklif yağdı

Abdullah Avcı’nın 1 numaralı yardımcısı olan Orhan Ak’a Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler geldi. 5 kulübün yardımcı antrenörü istediği kaydedildi. Ancak hem Avcı hem de Ak “Bu sene yüksek hedeflerimiz var Onlara ulaşmamız gerekiyor” diyerek teklifleri reddetti.
Abdullah Avcı'nın 1 numaralı yardımcısı olan Orhan Ak'a Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler geldi. 5 kulübün yardımcı antrenörü istediği kaydedildi. Ancak hem Avcı hem de Ak "Bu sene yüksek hedeflerimiz var Onlara ulaşmamız gerekiyor" diyerek teklifleri reddetti.