Djaniny Semedo ısınıyor

Trabzonspor’un yıldızlarından Djaniny Semedo kampın ilk günlerinde durgundu. Tecrübeli forvet her geçen gün üzerine koyarak gidiyor. Yeşil Burun Adalı futbolcu attığı güzel gollerle teknik direktör Abdullah Avcı’dan da alkışı alıyor. Avcı, onun transferine onay vermemişti.
Trabzonspor'un yıldızlarından Djaniny Semedo kampın ilk günlerinde durgundu. Tecrübeli forvet her geçen gün üzerine koyarak gidiyor. Yeşil Burun Adalı futbolcu attığı güzel gollerle teknik direktör Abdullah Avcı'dan da alkışı alıyor. Avcı, onun transferine onay vermemişti.