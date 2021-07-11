Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Dalbert'te sona doğru!

Karadeniz ekibi art arda transfer bombalarını patlattıktan sonra durmuştu. TFF'nin yabancı kuralını 8+6 olarak açıklamasıyla birlikte sol bek transferinde de rota yerliye kırılmıştı. Ancak İstanbul'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşen toplantının ardından bir kez daha yabancı sol bek üzerinde karar kılınmıştı. Ezgjan Alioski'de istenilen mesafe kat edilemeyince İnter'in sol beki Dalbert gündeme girmişti.

Avrupa'da 'transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Haberinde Karadeniz ekibinin tecrübeli sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacağını duyurdu. Opsiyon bedelinin de 7 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu haber üzerine bordo-mavili camia da heyecan artarken opsiyon rakamının pazarlıklar sonrasında çok düşeceği de konuşuluyor. Abdullah Avcı da bir an önce gözü kapalı formayı teslim edeceği Dalbert'i bekliyor.