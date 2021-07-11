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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Dalbert'te sona doğru!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaptığı takviyelerle gelecek sezon zirveye oynamayı hedefleyen bordo-mavililer, sol bek arayışlarında mutlu sona çok yakın. Brezilyalı futbolcu Dalbert'i gündemine alan Karadeniz ekibi, hem Inter hem de 27 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. (Son dakika TS haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Dalbert'te sona doğru!

Karadeniz ekibi art arda transfer bombalarını patlattıktan sonra durmuştu. TFF'nin yabancı kuralını 8+6 olarak açıklamasıyla birlikte sol bek transferinde de rota yerliye kırılmıştı. Ancak İstanbul'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşen toplantının ardından bir kez daha yabancı sol bek üzerinde karar kılınmıştı. Ezgjan Alioski'de istenilen mesafe kat edilemeyince İnter'in sol beki Dalbert gündeme girmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Dalbert'te sona doğru!

Avrupa'da 'transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Haberinde Karadeniz ekibinin tecrübeli sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacağını duyurdu. Opsiyon bedelinin de 7 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu haber üzerine bordo-mavili camia da heyecan artarken opsiyon rakamının pazarlıklar sonrasında çok düşeceği de konuşuluyor. Abdullah Avcı da bir an önce gözü kapalı formayı teslim edeceği Dalbert'i bekliyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Dalbert'te sona doğru!

KÖYBAŞI BEKLEMEDE

Trabzonspor'un sol bek adayları arasında yer alan İsmail Köybaşı haber bekliyor. Tecrübeli oyuncu, Karadeniz ekibini önde tutuyor bu sebeple başta Hatayspor olmak üzere kendisine talip olan 3-4 Süper Lig temsilcisine henüz "Evet" demiyor. Yabancı kuralının 8+6 olarak değişmesiyle birlikte 32 yaşındaki oyuncu gündeme girmişti.

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