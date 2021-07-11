Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! Mario Rui, Dalbert, Ezgjan Alioski... | Ts haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

EZGJAN ALIOSKI

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'la sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'yi gündemine almıştı. İngiliz temsilcisi, Makedon oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Trabzonspor Alioski için beklemeye geçti.

FLORIAN TANASE

Trabzonspor, Romanya'da FCSB forması giyen 10 numara Florin Tanase ile ilgileniyor. Romanya'nın gelecek vadeden yıldızları arasında gösterilen Tanase için girişimlere başlandı. Belçika ekibi Anderlecht'in, Tanase için oyuncunun kulübüne 5 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği kaydedildi.

DALBERT

Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu. Trabzonspor Inter'den Dalbert'i istiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanmak istenen Dabert'in opsiyon bedelini 7 milyon euro olarak belirtti.

MARIO RUI

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Napoli'nin sol beki Mario Rui için Trabzonspor da devreye girdi.