Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Dalbert bombası

Karadeniz temsilcisi arka arkaya 4 önemli transferi bitirdikten sonra konsantrasyonunu forvet ve sol beke çevirdi. Forvet için Alexander Sörloth bekleniyor. Yönetim ve Abdullah Avcı buraya 'nokta atışı' bir isim istiyor. Sol bekte ise Umut Meraş ile başlayan, bir ara İsmail Köybaşı'nın da girdiği listede Alioski ile de ciddi temaslar olmuştu. Ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı. Gündeme giren son isim ise bordo-mavili camiayı heyecanlandırdı. Trabzonspor, İnter'in her sezon kiralık gönderdiği Dalbert'e kanca attı.



KİRALIK FORMÜLÜYLE GELECEK

Inter'in 2017'de 21 milyon euro ödeyerek Nice'den aldığı Dalbert, İtalyan ekibinde kalıcı olamadı. Fiorentina ve ve Rennes'e kiralandı. İnter geçen sezon Dalbert için Fransız ekibinden 2.5 milyon euro kiralama parası aldı. Ancak bu yıl rakamın daha düşük olduğu, bu sebeple de bordo-mavili ekibin devreye girdiği öğrenildi. Karadeniz temsilcisi hem İnter hem de 27 yaşındaki oyuncuyla transfer pazarlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Dalbert kalitesinde bir ismi almaları halinde takımın kusursuz hale geleceğini belirtti.