Trabzonspor idmanında Abdullah Avcı'yı sevindiren olay: Devam edelim hocam!

Bordo-mavili takımda oyuncular yeni sezon öncesi hem hırsla hem de keyifle çalışıyorlar. Öyle ki futbolcular antrenmana doymuyorlar. Önceki gün 5'e 2 top kapma antrenmanı biraz farklı şekilde oynandı. Tüm takım katıldı. Abdullah Avcı'nın yardımcıları hem Türkçe hem İngilizce olarak yapılan pasları saydı.

Bordo-mavili oyuncular büyük bir hırs ve neşeyle bu antrenmanı yaparken bir anda Avcı'nın düdüğü çaldı. Deneyimli teknik adam "Haydi idman bitti" dedi, ancak oyuncular "Devam edelim hocam" sözleriyle çalışmaya devam etmek istediler. Öğrencilerini kırmayan Abdullah Avcı 10 dakika daha çalışmalarına izin verdi.