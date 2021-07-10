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Trabzonspor idmanında Abdullah Avcı'yı sevindiren olay: Devam edelim hocam!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Gelecek sezon şampiyonluk isteyen bordo mavili camia, tek vücut olmuş durumda. Öyle ki futbolcular da bu duyguyu derinden hissediyor. Öte yandan Trabzonspor’da futbolcular idmana doymuyor. Avcı düdük çalıp idmanı bitirdi. Oyuncular “Devam edelim hocam” dedi. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor idmanında Abdullah Avcı'yı sevindiren olay: Devam edelim hocam!

Bordo-mavili takımda oyuncular yeni sezon öncesi hem hırsla hem de keyifle çalışıyorlar. Öyle ki futbolcular antrenmana doymuyorlar. Önceki gün 5'e 2 top kapma antrenmanı biraz farklı şekilde oynandı. Tüm takım katıldı. Abdullah Avcı'nın yardımcıları hem Türkçe hem İngilizce olarak yapılan pasları saydı.

Bordo-mavili oyuncular büyük bir hırs ve neşeyle bu antrenmanı yaparken bir anda Avcı'nın düdüğü çaldı. Deneyimli teknik adam "Haydi idman bitti" dedi, ancak oyuncular "Devam edelim hocam" sözleriyle çalışmaya devam etmek istediler. Öğrencilerini kırmayan Abdullah Avcı 10 dakika daha çalışmalarına izin verdi.

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