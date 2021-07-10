Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Caleb Ekuban teklifi kabul etti! Yeni adresi...

Son dakika transfer haberi: Caleb Ekuban teklifi kabul etti! Yeni adresi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un Ganalı golcüsü Caleb Ekuban takımdan ayrılıyor. Golcü futbolcunun Fransız ekibi Saint-Etienne'den gelen teklifi kabul ettiği ifade edilirken bu satıştan bordo-mavili kulübün kasasına 5 milyon euro gireceği kaydedildi. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:11
Son dakika transfer haberi: Caleb Ekuban teklifi kabul etti! Yeni adresi...

Caleb Ekuban'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor. Bordo-mavililerle yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiren Ekuban, Saint Etienne'in teklifini kabul etti.

Takvim'de yer alan habere göre özel işleri nedeniyle Trabzonspor'un kampına henüz katılmayan Ganalı forvetin kulübüne 5 milyon euro kazandırması bekleniyor. Bordo-mavililer, Ekuban'ın satışından sonra forvet transferine ağırlık verecek.

Alexander Sörloth için beklemede olan Fırtına, Cornelius için yeni bir hamle daha yapmayı planlıyor. Ganalı yıldız Ekuban, Trabzonspor'da oynadığı dönemde ortaya koyduğu performansla iz bıraktı ve taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Caleb Ekuban kariyerinde 304 karşılaşmaya çıktı.

72 gol atarken 31 de asist yaptı. Ekuban, Gana Milli Takımı'nda ise 9 kez forma şansı yakaladı... Bordo-mavililerin yıldızı bu maçlarda 2 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan yıldız oyuncu 11 gol atıp 4 asist yaptı.

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