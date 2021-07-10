Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, antrenmanları basına açık gerçekleştirdi. Bordo mavili ekipte, idmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Ekuban'ın ise 13 Temmuz Salı günü kampa dahil olacağı bildirildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:34
Son dakika spor haberi: Trabzonspor hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü (TS spor haberi)

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor'un antrenmanı, basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pasla devam eden antrenmanda şut çalışması üzerinde duruldu. Çalışma, dar alanda gruplar halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

İdmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Ekuban'ın 13 Temmuz Salı günü kampa dahil olacağı bildirildi.

Dizinde ödem bulunan Anders Trondsen de çalışmada yer almadı.

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