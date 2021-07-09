"Yeni sezon farklı olacak"

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yunus Mallı, kamp döneminin öne çıkan isimlerinden oldu. 29 yaşındaki orta saha, idmanlarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediklerini harfiyen yerine getirirken, fizik gücüyle takım arkadaşlarının bir adım önüne geçti. Yeni sezonun kendisi ve Trabzonspor için daha iyi olmasını hedefleyen Yunus, "Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon kendi adıma hedeflerin uzağında kaldım. İnanıyorum ki, yeni sezonda takımımın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak performansı sergileyeceğim. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı.

BABACAR İÇİN MESAJ

Karadeniz ekibi, dün resmi sitesinden Alanya'nın yıldız ismi Babacar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavililer, kalp spazmı geçiren Senegalli golcü için, "Babacar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.