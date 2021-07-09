Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Flavio'nun Süper Lig'den talibi çok!

Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'ya, Süper Lig'den pek çok kulübün teklifte bulunduğu öğrenildi. 61saat'te yer alan habere göre İstanbul kampında takımla çalışmalarını sürdüren Sambacı için teknik direktör Abdullah Avcı, "Kiralanabilir" yönünde görüş belirtmişti. Bordo-Mavili yönetim, ikinci etap kampının ardından oyuncuyla ilgili karar verecek.

Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Flavio 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fırtına ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.