Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Alioski'ye yeni teklif!

Karadeniz temsilcisi transfer döneminin başında sağ bek, kanat, orta saha ve forvet mevkilerine 1'er isim almıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sol bek isteğinde ise henüz bir ilerleme yoktu. Uzun süre Le Havre'dan Umut Meraş'ın peşinde koşan bordo-mavililer, Fransız temsilcisi 4 milyon euro'nun altına düşmeyince milli oyuncudan vazgeçmişti. Trabzonspor bir süredir Ezgjan Alioski'nin peşinde. Leeds United'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Makedon sol bekle temaslar sıklaştı.

Ezgjan Alioski'ye yapılan ilk teklif reddedilmişti. Oyuncu bonservisi elinde olduğu için tüm teklifleri dinleme kararı almıştı. Trabzonspor'un ilk önerisini de düşük bulmuştu. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Makedon sol beke yaptığı teklifi yeniledi. Bordo-mavililer yıllık net ücreti 1.2 milyon euro'ya çıkardı. Aynı zamanda 900 bin euro da imza parası önerdi. İtalya'dan da teklif bekleyen Alioski'nin yenilenen rakamlara ve Fırtına'nın projesine nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.