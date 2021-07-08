Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Abdullah Avcı'dan Djaniny’ye veto!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Djaniny Semedo'ya Sharjah ikinci bir sorti yapmıştı. Arap kulübü 5 milyon euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalmıştı. Yönetim öneriyi değerlendirmeye alırken teknik kararı Abdullah Avcı'ya bıraktı. Deneyimli çalıştırıcı "Elimde gezgin forvet oyuncusu yok. Djaniny rakip savunmayı peşinden sürüklüyor ve dengelerini bozuyor. Daha iyi bir teklif yoksa kalmasını isterim" yönünde görüş bildirdi. Avcı'nın bu sözlerine üzerine yönetim, Sharjah'a 5 milyon euro'luk tekliflerinin reddedildiğini bildirdi. Arap ekibi önerisini yükseltirse yeniden değerlendirmeye girecek.