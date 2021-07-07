Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Jordan Lukaku bombası! | Jordan Lukaku kimdir? (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Jordan Lukaku bombası! | Jordan Lukaku kimdir? (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarına devam eden bordo mavililer, yıldız futbolcu Romelu Lukaku'nun Lazio'da oynayan kardeşi Jordan Lukaku'yu gündemine aldı. Yönetimin, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararını beklediği ve oyuncu kampa götürülmezse resmi teklif yapılacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:34
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Jordan Lukaku bombası! | Jordan Lukaku kimdir? (TS spor haberi)

Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, Serie A ekibi Inter'in yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu gündemine aldı. Karadeniz ekibi, Lazio ile bir yıl daha sözleşmesini bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonu Belçika Ligi temsilcisi Royal Antwerp'te kiralık olarak tamamlayan Jordan Lukaku için Trabzonspor'un, Lazio Teknik Direktörü Maurizzio Sarri'nin kararını beklediği bildirildi. Yeni Asır'ın haberine göre; Sarri bu hafta içinde Jordan Lukaku'yu kampa götürmeye karar vermezse bordo-mavililer, Lukaku teklifini resmileştirecek. Piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan deneyimli oyuncu Belçika Milli Takımı formasını da 8 kez giydi.

JORDAN LUKAKU KİMDİR?

Tam adı Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge olan futbolcu, 25 Temmuz 1994 tarihinde Belçika'nın Antwerp kentinde dünyaya geldi. 2011 yılında Anderlecht ile profesyonel futbol kariyerine başlayan Kongo asıllı Belçikalı sol bek, 2016 yılında 4 milyon Euro karşılığında Royal Antwerp'e kiralandı. Kariyerinde çıktığı 218 maçta 5 gol ve 23 asist kaydeden Lukaku'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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