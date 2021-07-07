Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat temasta

Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde hedefteki isim de belli: Alexander Sörloth... Bordo-mavili takımın gündemine birçok isim girse de camianın aklında unutamadıkları Norveçli yıldız var.
Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde hedefteki isim de belli: Alexander Sörloth... Bordo-mavili takımın gündemine birçok isim girse de camianın aklında unutamadıkları Norveçli yıldız var.
Sörloth başta kariyerini Leipzig'de sürdürme kararı alsa da takımın yeni teknik direktör Jesse Marsch'ın planları arasında yer almıyor.
Bir kez daha kulübeye çakılıp, burada pas tutmak istemeyen 25 yaşındaki futbolcu da artık ayrılık fikrine sıcak bakıyor.
O İŞ BAŞKANDA
Karadeniz devinde Alexander Sörloth transferiyle ne menajerler ne idareciler uğraşıyor. Top tamamen başkan Ahmet Ağaoğlu'nda. Bordo-mavili kulübün başkanı, yıldız futbolcu için görüşmeleri bizzat yürütüyor.
Sörloth'a "Gelirsen burada yeniden kral olursun" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Ağaoğlu, Leipzig ile de sıcak temas halinde. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Alman temsilcisiyle kiralık pazarlığı üzerinden müzakereleri yürütüyor. Haftaya transferi netleşecek.
LEIPZIG 2 İSTİYOR
Bundesliga temsilcisi RB Leipzig, Alexander Sörloth'u kiralamaya sıcak bakıyor. Belirledikleri rakam 2 milyon Euro. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu rakamı düşürerek Sörloth'u 2 yıllığına bordo-mavili takıma kazandırmak için çabalıyor. Leipzig olası kiralamaya opsiyon koydurarak ilk yıl sonunda oyuncuyu geri çağırma hakkına sahip olacak.
KRAL OLDU
Crystal Palace'ta forma yüzü göremezken Trabzonspor'a geldikten sonra yeniden kendini bulan Alexander Sörloth müthiş bir sezon geçirmişti. Norveçli futbolcu ağları 24 defa sarsarak, Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı.
Trabzonspor taraftarı transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Tek istekleri yeni sezonda. eski gol krallarının yeniden bordo-mavili formayı giymesi.