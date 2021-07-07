Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Karadeniz ekibi Trabzonspor, şampiyon bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan bordo-mavili kulüp kadrosunda 13 yabancı buldururken son hakkı için 25 yaşındaki eski gol kralını bekliyor. Ağaoğlu, hem Sörloth hem de kulübü RB Leipzig'le bizzat temasta. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde hedefteki isim de belli: Alexander Sörloth... Bordo-mavili takımın gündemine birçok isim girse de camianın aklında unutamadıkları Norveçli yıldız var.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

Sörloth başta kariyerini Leipzig'de sürdürme kararı alsa da takımın yeni teknik direktör Jesse Marsch'ın planları arasında yer almıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

Bir kez daha kulübeye çakılıp, burada pas tutmak istemeyen 25 yaşındaki futbolcu da artık ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

O İŞ BAŞKANDA
Karadeniz devinde Alexander Sörloth transferiyle ne menajerler ne idareciler uğraşıyor. Top tamamen başkan Ahmet Ağaoğlu'nda. Bordo-mavili kulübün başkanı, yıldız futbolcu için görüşmeleri bizzat yürütüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

Sörloth'a "Gelirsen burada yeniden kral olursun" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Ağaoğlu, Leipzig ile de sıcak temas halinde. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Alman temsilcisiyle kiralık pazarlığı üzerinden müzakereleri yürütüyor. Haftaya transferi netleşecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

LEIPZIG 2 İSTİYOR
Bundesliga temsilcisi RB Leipzig, Alexander Sörloth'u kiralamaya sıcak bakıyor. Belirledikleri rakam 2 milyon Euro. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu rakamı düşürerek Sörloth'u 2 yıllığına bordo-mavili takıma kazandırmak için çabalıyor. Leipzig olası kiralamaya opsiyon koydurarak ilk yıl sonunda oyuncuyu geri çağırma hakkına sahip olacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

KRAL OLDU
Crystal Palace'ta forma yüzü göremezken Trabzonspor'a geldikten sonra yeniden kendini bulan Alexander Sörloth müthiş bir sezon geçirmişti. Norveçli futbolcu ağları 24 defa sarsarak, Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sörloth'ta sona doğru! Başkan Ahmet Ağaoğllu bizzat temasta

Trabzonspor taraftarı transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Tek istekleri yeni sezonda. eski gol krallarının yeniden bordo-mavili formayı giymesi.

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