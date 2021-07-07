Son dakika spor haberi: Djaniny için geliyorlar! İşte önerilen rakam (TS haberi)

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'da gözler gelecek oyuncular kadar gideceklere de çevrildi. Sharjah 3 hafta önce Djaniny'ye kanca atmış ancak transferi gerçekleşmemişti. Görüşmelerin yeniden başladığı önceki gün Suudi Arabistan basınında yer almıştı. Trabzonspor'a da resmi teklifin ulaştığı öğrenildi. Sharjah bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik tasarrufu Abdullah Avcı'ya bıraktı. Avcı'dan "Satılabilir" onayı alınırsa Sharjah ile pazarlık masasına oturulacak. Arap kulübünün önerisinin 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Geçen sezon bordo-mavili formayla 31 maça çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncu, 9 kez ağları havalandırdı.