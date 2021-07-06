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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerde gündemdeki isim ise eski gol kralı Alexander Sörloth... Yalnızca bir yabancı futbolcu transfer etme hakkı bulunan Fırtına, Norveçli golcüyü bekleme kararı almıştı. Trabzonspor'a bu doğrultuda bir müjde daha geldi. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi!

RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch takımını 4-4-2 düzeninde sahaya sürmeyi planlıyor. Bu normalde forma bekleyen forvetlerin işine gelen bir durum ancak Marsch'ın sisteminde Alexander Sörloth yer almıyor. Poulsen ve Andre Silva, Marsch'ın ilk planda düşündüğü 2 oyuncu. Onları Hwang takip ediyor. Forsberg, Lookman gibi kanat oyuncuları dahi şu anda Sörloth'un önünde.

Forbes'tan Manuel Veth de kaleme aldığı yazısında Alexander Sörloth'un hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti. Veth "Sörloth, Timo Werner'in boşluğunu doldurması için alındı ancak ligin son bölümü hariç hiç fayda sağlayamadı. Yeni teknik direktör Jesse Marsch onun şu aşamada yetersiz kaldığını düşünüyor ve kadro planlamasında Sörloth'a yer vermiyor. Kalırsa forma şansı çok az"

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