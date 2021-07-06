Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi!

RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch takımını 4-4-2 düzeninde sahaya sürmeyi planlıyor. Bu normalde forma bekleyen forvetlerin işine gelen bir durum ancak Marsch'ın sisteminde Alexander Sörloth yer almıyor. Poulsen ve Andre Silva, Marsch'ın ilk planda düşündüğü 2 oyuncu. Onları Hwang takip ediyor. Forsberg, Lookman gibi kanat oyuncuları dahi şu anda Sörloth'un önünde.

Forbes'tan Manuel Veth de kaleme aldığı yazısında Alexander Sörloth'un hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti. Veth "Sörloth, Timo Werner'in boşluğunu doldurması için alındı ancak ligin son bölümü hariç hiç fayda sağlayamadı. Yeni teknik direktör Jesse Marsch onun şu aşamada yetersiz kaldığını düşünüyor ve kadro planlamasında Sörloth'a yer vermiyor. Kalırsa forma şansı çok az"