Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Uğurcan Çakır hafızalara kazındı

Büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'de teknik direktörümüz Şenol Güneş ve oyuncularımız sınıfta kalırken akıllara sadece Uğurcan Çakır'ın müthiş performansı kazındı. FourFourTwo, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren oyuncular arasında büyük bir tranferi hak eden 10 ismi sıraladı. İlk sırada Belçika'dan Jeremy Doku, ikinci basamakta İsviçre'den Granit Xhaka yer alıyor. 3'te Almanya'dan Robin Gosens, 4'te İtalya'dan Nicola Barella, 5. sırada ise Uğurcan Çakır bulunuyor. Liste sırasıyla Hollanda'dan Donyell Malen, Portekizli Renato Sanches, Hollandalı Denzel Dumfries, Danimarkalı Mikkel Damsgaard ve Galli Danny Ward şeklinde ilerliyor.

"BÜYÜK POTANSİYEL"

Uğurcan için FourFourTwo şu ifadeleri kullandı: Açılış karşılaşmasında 3 yedi. Sonrası da pek iyi gelmedi ancak Türkiye adına kesinlikle en iyi oyuncu oydu. Pozisyon alması mükemmel. Ayaklarını geliştirmeli. Türk kaleciler, Avrupa'nın 5 büyük ligine fazla transfer gerçekleştirmiyor. Bu bir risk giib görülebilir ancak Uğurcan büyük bir potansiyel. EURO 2020'de takımının felaket performansı onun üzerinden açıklanamaz.