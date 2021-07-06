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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Hüseyin Türkmen Aris yolcusu

Son dakika transfer haberleri: Genç stoper Hüseyin Türkmen, komşuya gidebilir. Yunan basınında çıkan haberlere göre Aris, Fenerbahçe’den Lemos ve Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen’i renklerine bağlamak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Karadeniz kulübüyle 2023’e kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor, 1.5 milyon euro bonservis bekliyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Hüseyin Türkmen Aris yolcusu
Genç stoper Hüseyin Türkmen, komşuya gidebilir. Yunan basınında çıkan haberlere göre Aris, Fenerbahçe'den Lemos ve Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i renklerine bağlamak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Karadeniz kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor, 1.5 milyon euro bonservis bekliyor.
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