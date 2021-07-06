Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Fırtına'da Efecan Karaca ısrarı! "Bu fırsat bir daha gelmez"

Bordo mavililerde transfer harekatı sürüyor... Gervinho, Marek Hamsik, Fode Koita ve Bruno Peres'i renklerine katan Trabzonspor , geçen devre arasından beri uğraştığı Efecan Karaca için bastırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime "Geçen sezon dar kadro sebebiyle zorlanmıştık. Hem geniş hem de kaliteli bir kadro kurmalıyız" ifadelerini kullanarak Efecan Karaca'yı istediğini belirtmişti. Salih Uçan'ı Beşiktaş'a, Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor'un bonservis beklentisi var.

'BU FIRSAT BİR DAHA GELMEZ'

Trabzonspor, Efecan Karaca ile yaptığı görüşmede "Seni çok istiyoruz ancak bonservis sorununu çözmen gerek. Alanyaspor sana kolaylık yaparsa hemen alırız" demişti. Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncu, yönetiminden kolaylık istedi. Karadeniz temsilcisi cüzi bir bonservis bedeli önerirken Alanyaspor'un yüksek bir rakam talep etmesi işleri zorlaştırdı. Efecan ise "Bu fırsat bir daha gelmez" diyerek son ana kadar şansını zorlayacak. Avcı da Efecan'ı çok istiyor.